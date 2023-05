Ucciso un 29enne a Reggio Calabria, il giallo dell’amico sparito dopo averlo portato in ospedale

Un ragazzo di 29 anni, Antonio Morelli, è stato ucciso a Reggio Calabria da alcuni colpi di pistola. Stando alle prime ricostruzioni della Squadra mobile che indaga sull’omicidio avvenuto vicino le case popolari del rione Marconi, il giovane è stato portato da un conoscente al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Chi ha accompagnato Morelli in ospedale però si è allontanato poco dopo. Gli inquirenti sono ora al lavoro per identificare la persona che ha portato il ragazzo al pronto soccorso e raccogliere maggiori dettagli sul delitto. Ancora da chiarire per esempio se il ragazzo sia stato vittima di un agguato o sia stato ucciso da una persona con cui si era incontrato. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Musolino puntano anche a chiarire se Morelli fosse solo al momento della sparatoria o in compagnia di altre persone. Come riporta Strettoweb, sono dovute intervenire dieci volanti della polizia per riportare la calma al pronto soccorso, dopo che i parenti della vittima avevano iniziato a dare in escandescenza una volta saputo della morte del ragazzo.

