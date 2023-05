Monica Sirianni, l’inchiesta sulla strana morte al bar dell’ex Grande Fratello: «Malore improvviso, forse avvelenata?»

L’inchiesta sulla strana morte dell’ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni punta sull’ipotesi avvelenamento. La 37enne insegnante d’inglese è deceduta il 5 maggio scorso per un malore in un bar di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. A parlare di un possibile omicidio è oggi il Quotidiano Nazionale. La donna non soffriva di patologie che potevano condurla a un decesso lampo. Il fascicolo aperto è a carico di ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nei giorni scorsi hanno effettuato accertamenti sulle consumazioni. Poi verranno gli interrogatori dei presenti. Il sospetto che ha fatto aprire l’inchiesta, spiega il quotidiano, è proprio la circostanza non chiara della morte. Un avvelenamento può avvenire in ogni caso sia in maniera volontaria che in modo involontario.

L’autopsia

Nei prossimi giorni sono attesi i risultati dell’autopsia. Che potrebbe anche confermare il decesso per cause naturali. Monica Sirianni viveva da tempo in Lombardia ma è originaria dell’Australia. Il padre e la madre sono emigrati lì tempo fa. La famiglia attende la fine dell’inchiesta per riportare il corpo della ragazza a Sydney. Quando è svenuta nel bar gli amici hanno chiamato i soccorsi, che l’hanno portata in ospedale. Lì è stato constatato il decesso. Sirianni, prima del periodo di notorietà legato alla sua partecipazione al “Grande fratello”, era stata protagonista in Calabria di alcune trasmissioni televisive sulle reti locali, dimostrando piglio e voglia di emergere. Poi il grande salto con la partecipazione al reality, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. Nel periodo della trasmissione ebbe anche una relazione con un altro concorrente del programma, Fabrizio Conti.

Il decesso

Il decesso della donna ha profondamente turbato la vita di Soveria Mannelli, dove Monica era particolarmente conosciuta e stimata. E dove aveva tanti amici risalenti alle sue frequentazioni giovanili del centro del Reventino, soprattutto nel periodo estivo. La popolazione di Soveria aveva seguito il suo percorso artistico e ne aveva apprezzato i successi televisivi a livello locale e nazionale. Per questo agli inizi di maggio aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel centro di cui erano originari i suoi genitori ed in cui aveva le sue radici familiari. E dove ha trovato una morte per ora inspiegabile.

