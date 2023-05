Maltempo, Bonaccini: «La realtà ha superato le peggiori previsioni. Chi ha avuto danni sarà risarcito» – Il video

«La realtà ha superato le peggiori previsioni». Inizia così il messaggio di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, dove da diverse ore i cittadini sono alle prese con le conseguenze di forti precipitazioni. In un video condiviso sui social, il governatore emiliano fa un primo bilancio della situazione, che – precisa – resta «davvero drammatica» in diverse zone della regione. «Abbiamo parecchi territori dove i fiumi sono esondati o rischiano di farlo questa notte: nel Bolognese, nel Forlivese, nel Cesenate, buona parte del Ravennate, parte del Riminese», elenca il presidente di regione. Bonaccini rivendica poi le decisioni dei giorni scorsi, prese proprio in vista dell’allerta meteo, di chiudere le scuole e limitare gli spostamenti. Misure che non sono bastate per evitare i gravi danni e gli allagamenti. «La quantità d’acqua che è caduta ha già raggiunto in alcune zone quella di due settimane fa, che già era una pioggia per quantità e intensità senza precedenti», ricorda Bonaccini. E le previsioni meteo per le prossime ore non fanno ben sperare. Anzi, da mezzanotte a mezzogiorno di domani si prevedono altri 60mm di pioggia. Da qui, l’appello rivolto ai cittadini: «La prima cosa è l’incolumità delle persone: ascoltate i consigli dei vostri sindaci e delle autorità competenti». E la promessa a chi è stato più colpito dai nubifragi e dalle esondazioni: «Vedrete che riusciremo a risarcire chi ha avuto danni e a ricostruire ciò che è stato danneggiato», assicura il governatore emiliano.

