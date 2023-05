Maltempo, disagi in Emilia, Sicilia e Basilicata. Previsti altri 10 giorni di tempo instabile

Proseguono le precipitazioni abbondanti e le violente raffiche di vento che in questi giorni stanno colpendo il Nordest e il Centrosud dell’Italia. Molte aree stanno affrontando disagi. A Matera sono caduti diversi alberi e pali della pubblica illuminazione, danneggiando alcune auto. Anche in Sicilia, dove ieri sono stati registrati diversi blocchi ferroviari, il maltempo non si ferma. Decine gli interventi dei pompieri a causa di diversi allagamenti registrati a Palermo e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto. Nel palermitano è stata data allerta arancione.

Prevenzione

Sulla scia della prevenzione, molti sindaci tra cui Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno optato per continuare a tenere chiuse le scuole anche per oggi. Anche se si prevede che nel pomeriggio dovrebbe tornare il sole. In Emilia Romagna la situazione non è delle migliori, con il traghetto di collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna, sul litorale ravennate, è stato temporaneamente sospeso. A Senigallia, colpita pesantemente dall’alluvione lo scorso 15 settembre, la situazione è al momento sotto controllo.

Niente tregua tutta la prossima settimana

Il maltempo non darà tregua all’Italia neanche nei prossimi 10 giorni, per i quali è previsto tempo instabile e non caldo. Le piogge continueranno, interessando soprattutto l’Emilia-Romagna, e solo giovedì ci sarà una breve tregua. «Oggi avremo più di 100 mm di pioggia cioè 100 litri per metro quadrato in Emilia Romagna, accumuli simili non sono esclusi anche tra Campania e Calabria tirrenica, mentre dovrebbe migliorare in modo deciso in Sicilia», riferiscono le previsioni meteo. Domani il ciclone tunisino, nato appunto tra Algeria, Tunisia e Libia con temporali anche nel Sahara, si porterà sul medio Adriatico e causerà ancora forte maltempo: le piogge più intense sono attese di nuovo su Romagna, Alte Marche e Basso Tirreno. Giovedì 18 maggio invece è previsto un timido miglioramento. Nel weekend risalita dal nordafrica di un nuovo vortice tempestoso. Secondo il meteorologo di meteo.it «se prima c’era poca acqua con una drammatica siccità, adesso ce n’è troppa. Colpa forse anche dei cambiamenti climatici».

Le previsioni

Nel dettaglio: Martedì 16. Al nord: diffusa instabilità con maltempo specie in Emilia Romagna. Al centro: forte maltempo su tutte le regioni. Al sud: piogge e temporali sparsi. Mercoledì 17. Al nord: piogge sparse e temporali specie su Emilia Romagna. Al centro: tante regioni nella morsa del maltempo. Al sud: piogge e temporali specie su Campania, Puglia e Basilicata. Giovedì 18. Al nord: piogge sparse, timido miglioramento. Al centro: ancora piogge diffuse, specie sul lato adriatico. Al sud: tregua meteo poi peggiorerà di nuovo. Tendenza: nuovo ciclone afro-mediterraneo nel weekend con piogge sparse

