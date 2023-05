Tennis, ancora sorprese agli Internazionali d’Italia: dopo Alcaraz eliminato anche Novak Djokovic

I primi due tennisti al mondo nel ranking Atp sono fuori dagli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Dopo Carlos Alcaraz, uscito a sorpresa lunedì ai sedicesimi, anche Novak Djokovic è stato infatti eliminato dal torneo. Fatale per il campione serbo, nel match dei quarti disputato oggi, la sfida portata dal danese Holger Rune, n. 7 del mondo. Al temine dell’incontro, interrotto per oltre un’ora per pioggia, Holger ha avuto la meglio su Djokovic con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Il danese è il primo semifinalista del torneo di Roma: se la vedrà sabato contro il vincente della sfida tra Casper Ruud e Francisco Cerundolo.

