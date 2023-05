A 12 anni alla guida di un’auto di grossa cilindrata, l’indagine sugli adulti a bordo che lo incitano ad accelerare – Il video

È diventato virale tra diverse chat il video che riprende un bambino mentre guidava un’auto di grossa cilindrata nelle strade di Ponsacco, in provincia di Pisa. Nel giro di poche ore i carabinieri di Pontedera sono riusciti a identificare il minore: si tratta di un 12enne straniero, per il quale scatterà una segnalazione alla procura minorile di Firenze e ai servizi sociali. Nel filmato si sentono le voci di due persone, con accento riconducibile all’Est Europa, che sembrano incitarlo ad accelerare. Pochi secondi e poi il video viene interrotto. Stando all’analisi dei militari, quanto accaduto risale a diversi mesi fa, probabilmente prima di Natale. E il ragazzo coinvolto, che era già noto alle forze dell’ordine, appartiene a una delle tante famiglie di etnia rom che da tempo abitano in un edificio nel centro di Ponsacco e che negli anni si sono rese protagoniste di comportamenti contro la legge, spesso compiuti da minorenni. Tra non poche polemiche dei residenti. Gli abitanti di Ponsacco lamentano, infatti, la scarsa sicurezza che si sarebbe creata «per colpa della presenza di queste famiglie». Nel frattempo, i carabinieri proseguono le indagini in merito al 12enne coinvolto alla guida proseguendo gli accertamenti per individuare le persone che si trovavano con lui, e definire a chi appartenesse l’auto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: