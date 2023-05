Cosparsa di rosso sangue sull’abito con i colori dell’Ucraina, la protesta shock al Festival di Cannes – Il video

Una protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina è andata in scena ieri, domenica 21 maggio, alla 76esima edizione del Festival del cinema in corso a Cannes. Protagonista una giovane donna che, vestita in un lungo abito con i colori giallo-blu della bandiera ucraina, ha estratto dalla propria scollatura due sacche di sangue finto che si è fatta colare addosso, prima di essere allontanata dagli addetti alla sicurezza. L’episodio è avvenuto sulla scalinata del Palais des Festivals poco prima della proiezioni del film Acid, del regista francese Just Philippot, davanti a pubblico e fotografi. Non è stata diffusa, al momento, l’identità della manifestante, anche se l’obiettivo della sua protesta è esplicito: condannare lo spargimento di sangue in corso in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa dello scorso anno.

