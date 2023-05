Omicidio a Bologna, un uomo ucciso a coltellate in centro

Un cittadino tunisino è stato ucciso ieri notte a Bologna. Si sospetta un accoltellamento. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato in via del Borgo di San Pietro in centro. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all’una di questa mattina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che ritiene di aver individuato il responsabile. Probabilmente si tratta di un uomo italiano.

