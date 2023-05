Stop del ministero all’integratore spacciato online per naturale: «Dentro i principi attivi di Cialis e Viagra»

È scattato il sequestro anche in Italia per l’integratore alimentare Epimen plus, venduto anche online come naturale, ma contenente i principi attivi di Viagra e Cialis, cioè sildenafil e tadanafil. Dopo l’avviso partito dal Rasff, il Sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, il ministero della Salute ha disposto finora il sequestro di 23 lotti, come riporta il sito del ministero dove si raccomanda di «non consumare il prodotto». L’integratore potrebbe infatti provocare problemi per la salute, considerando che farmaci con sildenafil e tadanafil, per quanto comunemente usati per curare la disfunzione erettile, possono avere controindicazioni ed effetti collaterali. Il ministero spiega che si tratta di «sostanze ad attività farmacologica e, pertanto, non consentite negli integratori alimentari», in particolare per l’Epimen plus che non risulterebbe neanche mai notificato al ministero della Salute. Il sequestro riguarda le confezioni da due capsule da 450 mg prodotte in Cina e commercializzate su internet da parte di una ditta in Croazia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: