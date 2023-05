«Dacci l’orologio»: tentata rapina ad Alessio Cerci a Roma. Lui si accorge che la pistola è finta, li insulta e si allontana

Attimi di paura mercoledì notte per Alessio Cerci. L’ex calciatore di Roma, Fiorentina, Torino, Atletico Madrid e Milan – tra le altre – è stato vittima di una tentata rapina in via Giovanni Volpato, in zona Marconi, a Roma. Due uomini si sono avvicinati a Cerci puntandogli contro una pistola: «Dacci l’orologio», gli hanno urlato. L’ex calciatore si è però reso conto che la pistola era falsa ed è riuscito a scappare, seminandoli. Sull’episodio indagano ora i poliziotti del commissariato San Paolo. Cerci ha presentato una denuncia alla polizia, fornendo una descrizione dei due rapinatori alle forze dell’ordine. Secondo la versione fornita dal calciatore, i due lo hanno raggiunto mentre si trovava a piedi. Resosi conto che l’arma non era in grado di sparare, li ha riempiti di insulti prima di allontanarsi, salire in macchina e andar via.

Foto di copertina: ANSA/Filippo Venezia

