Trump deride Ron DeSantis e il disastroso “lancio” della campagna su Twitter con Elon Musk: il video con Soros e Hitler

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha presentato la documentazione alla Commissione elettorale federale per la sua candidatura alle presidenziali Usa 2024. Il lancio social della sua candidatura è stato letteralmente sponsorizzato dal proprietario di Twitter Elon Musk attraverso una diretta Space, ma qualcosa è andato storto. Dopo diversi tentativi andati a vuoto a causa di evidenti problemi tecnici, e qualche tweet cancellato, Elon Musk riesce nel suo intento dovendo però far fronte alle reazioni degli utenti per la disastrosa operazione. Tra questi uno in particolare, l’ex presidente Donald Trump che sceglie Instagram per attaccare l’avversario repubblicano e il proprietario su Twitter.

Donald Trump non ha preso bene l’endorsement di Elon Musk al rivale, tanto da pubblicare due video su Instagram dove nel primo si legge la scritta Ron 2024 di fronte a un razzo della società SpaceX mentre cade ed esplode. Il riferimento è chiaramente rivolto a Elon Musk, proprietario del razzo.

Nel secondo video, invece, Donald Trump propone una versione alternativa della diretta Space dove troviamo come partecipanti Elon Musk e Ron DeSantis in compagnia di George Soros, Adolf Hitler, Klaus Schwab, il Diavolo, Dick Cheney e l’FBI.

