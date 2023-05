Usa 2024, ora è ufficiale: Ron DeSantis sfiderà Trump alle primarie repubblicane. Il lancio della campagna su Twitter con Elon Musk

Ora è ufficiale: il governatore della Florida Ron DeSantis ha presentato la documentazione alla Commissione elettorale federale per la sua candidatura alle presidenziali Usa 2024. Il 44enne repubblicano ha passato mesi a gettare le basi per il suo lancio alla Casa Bianca. L’annuncio era, infatti, atteso da diverso tempo e la scorsa settimana si era diffusa la notizia che proprio oggi 24 maggio sarebbe arrivata la mossa formale. Preceduta nei giorni scorsi anche dalla pubblicazione di alcune immagini ritraenti un alligatore, simbolo del suo Stato, la Florida, sui suoi profili social. Desantis sarà dunque il candidato principale a sfidare l’ex presidente Usa Donald Trump alle primarie repubblicane in vista di Usa 2024. Per l’annuncio pubblico bisognerà attendere ancora qualche ora: secondo quanto riporta Fox News infatti, Desantis darà il via ufficiale alla campagna alle 18 ora locale (la mezzanotte italiana) con un’inedita intervista su Twitter Spaces con il patron del social stesso, Elon Musk.

Come ricorda la Cnn, DeSantis ha accumulato nella sua Florida molteplici vittorie politiche, tra cui il divieto di aborto dopo sei settimane, l’eliminazione dei permessi per portare un’arma nascosta in pubblico, l’emanazione di una legge sui buoni scolastici universali e l’accesso mirato all’assistenza sanitaria transgender. Nelle scorse ore ha attaccato frontalmente Trump, regalando un antipasto della campagna che verrà: «Non può vincere le elezioni (o conquistare la nomination). Ha bisogno di un trapianto di personalità e, da quanto ne so, non è ancora disponibile da un punto di vista medico. È una persona sleale». Secondo quanto riporta il New York Times, un esercito di organizzatori e volontari è pronto a scendere in campo per il governatore della Florida. Rientra in questo ambito l’assunzione entro settembre di almeno 2.600 persone per organizzare sul campo iniziative a favore della campagna elettorale di DeSantis.

