La polizia di Berlino indaga su Roger Waters per il costume da nazista durante i concerti – Il video

La polizia di Berlino indaga sull’ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters per il costume da nazista indossato durante il concerto in città a inizio maggio. «Il contesto dell’abbigliamento indossato è ritenuto in grado di approvare, glorificare o giustificare il dominio violento e arbitrario del regime nazista in un modo che viola la dignità delle vittime e quindi sconvolge la pace pubblica», ha detto l’ispettore capo della polizia Martin Halweg. Quel costume, indossato da Waters in moltissime occasioni, in realtà ritrae la divisa di un gruppo (neonazista) che fa parte della storia di “The Wall”, album dei Pink Floyd che risale al 1979.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: