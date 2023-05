Ucraina, Zelensky: «Colpita una clinica medica a Dnipro, almeno un morto e 15 feriti» – Il video

«I terroristi russi hanno colpito una struttura medica a Dnipro, ci sono vittime». Ad annunciarlo questa mattina su Telegram è il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak su Telegram. Poco dopo, mentre è ancora in corso l’allarme aereo nella regione di Dnipropetrovsk, arriva la conferma anche di Volodymyr Zelensky, che – sempre via Telegram – diffonde un video dell’attacco del missile nella cittadina nell’est dell’Ucraina e dichiara: «I terroristi russi confermano ancora una volta il loro status di combattenti contro tutto ciò che è umano e onesto. Un attacco missilistico contro una clinica nella città di Dnipro. A partire da ora, una persona è stata uccisa e 15 sono rimaste ferite. Le conseguenze dei bombardamenti vengono eliminate e le vittime vengono soccorse. Tutti i servizi necessari sono coinvolti». Stando alle prime informazioni, tra i feriti ci sarebbero due bambini di tre e sei anni. Entrambi, precisa il governatore della regione Serhiy Lysak, sono stati ricoverati e i medici valutano le loro condizioni come «moderate». Tra gli 11 adulti portati in ospedale sono due quelli in condizioni gravi. Dopo l’attacco, lo sforzo dei soccorritori si sta concentrando su due fronti: cercare i dispersi e spegnere gli incendi. Il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, scrive su Telgram che quattro persone risultano ancora disperse. Per quanto riguarda gli incendi, Lysak precisa che le fiamme coprono un’area di circa 500 metri quadrati.

Credits video: TELEGRAM/Zelensky Official

