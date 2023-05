Fidenza, in fiamme una fabbrica di materie plastiche. Il sindaco: «Stiamo cercando di salvare gli edifici vicini» – Il video

Una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza, le fiamme ancora da domare e il tentativo di salvare gli edifici limitrofi. Ore di apprensione, nel pomeriggio del 27 maggio, a Fidenza, dove scoppiato un incendio all’interno della fabbrica Monteplast, specializzata in materie plastiche. La ditta si trova nel quartiere La Bionda, nella zona artigianale del Comune in provincia di Parma. Il sindaco della città, Andrea Massari, ha fatto sapere che «non ci sono feriti e sono subito intervenuti vigili del fuoco, i tecnici dell’Agenzia per la sicurezza ambientale e sanitaria e le forze dell’ordine». L’Agenzia ha ordinato di chiudere tutte le finestre nel raggio di un chilometro dal rogo e di non sostare per nessuna ragione nelle vicinanze. «Sono stati installati i rilevatori in continuo per la qualità dell’aria e attraverso quei dati l’Agenzia indicherà le prossime misure di sicurezza».

Il sindaco ai cittadini: «State lontano dalla zona!

Non c’è nulla da vedere»

Il comunicato del Comune

È in atto in questo momento un incendio di dimensioni importanti nel quartiere La Bionda. Sul posto sono in azione le squadre dei Vigili del fuoco, mentre la nostra Polizia locale e le forze dell’ordine presidiano gli accessi alla zona. Sono al lavoro anche i tecnici di Arpae – Agenzia regionale per la protezione ambientale e sanitaria – impegnati a valutare eventuali rischi legati alle emissioni conseguenti al rogo di sostanze plastiche. In attesa delle risultanze di queste analisi, Arpae raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall’incendio ed evitare di avvicinarsi e sostare all’esterno nelle aree prossime al rogo.



