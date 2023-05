Roma, il dress code della scuola Mozart: «Vietati mini top e shorts in classe»

I casi in altri istituti della Capitale

Niente magliette e pantaloncini troppo corti a scuola. No anche a canottiere e ad altri capi d’abbigliamento «eccessivi». Perché è un luogo d’apprendimento. «Non sottomesso alle tendenze effimere dettate dal consumismo». Così recita la circolare dell’Istituto Commerciale Mozart di Roma che impone il dress code agli studenti. L’ha redatta Giovanni Cogliandro, dirigente scolastico dell’istituto che si trova tra Castel Porziano e l’Infernetto. Il documento risale al 25 maggio, oggi ne parla l’edizione romana di Repubblica. Il contenuto è indirizzato a famiglie, studenti e docenti. E le critiche si concentrano soprattutto su quell’«abbigliamento eccessivo» così definito nella circolare ma difficile da comprendere. Ma il Mozart non è l’unico a intervenire. Al liceo Cannizzaro la settimana scorsa la preside ha emanato una circolare ribadendo che è obbligatorio mantenere un abbigliamento corretto. E ha bandito ciabatte, capi balneari come i pantaloncini corti e canottiere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: