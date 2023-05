Umbria, quattro ragazzi morti in due incidenti stradali nella notte: le tragedie vicino Perugia e Gubbio

Sono quattro i ragazzi morti in due diversi incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore sulle strade dell’Umbria. Il caso più grave è successo sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove nelle prime ore della mattina, vicino a Torricella di Magione, sono morti tre ragazzi dei quattro a bordo di un’auto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la vettura ha sbandato ed è uscita fuori strada, ribaltandosi in un campo. Il quarto ragazzo è in gravi condizioni. L’altro incidente mortale è avvenuto sulla statale 219 a Gubbio, poco dopo la mezzanotte, dove ha perso la vita un ragazzo a bordo della sua auto. I carabinieri sono sul posto per i primi accertamenti. Sembrerebbe che la vettura del 26enne, residente nel comune umbro, sia precipitata da un cavalcavia. Al momento dell’incidente, il ragazzo era da solo in auto.

