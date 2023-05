Galatone (Lecce), cosparge di alcol la moglie e dopo averle dato fuoco l’accoltella: ricercato il marito

Una donna di 32 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale grandi ustionati di Brindisi, per essere poi ricoverata in Rianimazione. Sarebbe stato il marito, secondo le prime informazioni, ad averle gettato dell’alcol in volto, poi le avrebbe dato fuoco e, infine, l’avrebbe accoltellata due volte. È accaduto all’interno dell’abitazione della coppia a Galatone, in provincia di Lecce, al culmine di una lite tra i due. Dopo l’aggressione, il marito di origine marocchina proprietario di una piccola attività di ristorazione e – come scrive Repubblica – già noto alle forze dell’ordine, è fuggito facendo perdere le tracce ed è attualmente ricercato dai carabinieri della cittadina pugliese, insieme ai militari della compagnia di Gallipoli.

