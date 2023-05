Torino, ritrovato nel bagagliaio di un’auto il corpo di un imprenditore: «Era morto da giorni»

L’ex moglie ne aveva denunciato la scomparsa due giorni prima, ma stando ai primi accertamenti della scientifica Marco Conforti, imprenditore residente a Castagneto Po, era morto da più tempo. Il corpo del 55enne è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a Torino, in via Rovigo angolo strada del Fortino, nel quadrante nord ovest della città. L’ex moglie aveva denunciato la scomparsa di Conforti il 26 maggio, poi la sera del 28 ha localizzato il suo smartphone in quella via e ha avvisato la polizia, che ne ha poi recuperato il corpo. Il giorno precedente, alcuni residenti avevano sentito l’allarme dell’auto suonare, e avevano notato delle macchie scure sull’asfalto. L’ipotesi per ora più accreditata è che si tratti di omicidio. Conforti era titolare di una scuola guida. Il corpo era in evidente stato di decomposizione, segno che tra la sua morte e il ritrovamento sono passati diversi giorni. I primi accertamenti si sono concentrati sulla vettura, alla ricerca di impronte digitali e altri elementi. Da chiarire anche la presenza dell’auto in quella zona, considerato che l’imprenditore risulta residente a Castagneto Po.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: