Nuovo nubifragio a Fabriano (Ancona), l’appello della sindaca: «Massima prudenza. Non restate ai piani seminterrati»

Nuova bomba d’acqua nelle Marche. Un violento nubifragio ha colpito, per la seconda volta in pochi giorni, Fabriano, in provincia di Ancona, dove i vigili del fuoco sono al lavoro, insieme ai colleghi di Arcevia e Jesi. «È caduta una quantità d’acqua impressionante in pochissimo tempo. Al momento, non ci sono sfollati e non risultano danni a persone, per fortuna. L’invito è alla massima prudenza, a non restare nei piani seminterrati, a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario», è l’appello della sindaca Daniela Ghergo. A Fabriano si sono verificati smottamenti e allagamenti in alcune zone cittadine e frazioni, ad Attiggio, Argignano e in località Case Tiberi, nei pressi della zona di Rocchetta Bassa. È stato necessario, sulla Strada provinciale 15, mettere il senso unico alternato con impianto semaforico. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine per segnalare allagamenti di garage e alberi e rami caduti in strada. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno monitorando i corsi d’acqua, ma al momento non sembrano esserci situazioni di particolare pericolo. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali, in vigore fino alla serata di domani, 4 giugno. Solo dopo sarà possibile fare una conta dei danni.

Maltempo anche nel Pesarese

Il maltempo sta colpendo anche l’area del Pesarese. In particolare a Cantiano (Pesaro – Urbino), comune già pesantemente interessato dall’alluvione del 15 settembre 2022, una nuova frana ha bloccato la nuova Flaminia SS3, che collega Cagli a Cantiano. Era già scesa il 15 settembre, bloccando la circolazione e oggi, sabato 3 giugno, a causa del maltempo, la terra è di nuovo scivolata giù, bloccando la strada ed isolando Cantiano. Il primo cittadino Alessandro Piccini sta aggiornando i cittadini via social su quando potrà essere riaperta la strada per uscire dall’isolamento.

