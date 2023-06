Monte Catria, una tempesta di fulmini provoca una strage di cavalli: sei esemplari trovati morti

Sei cavalli, tre puledri e tre adulti, sono morti a causa di una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul Monte Catria, in provincia di Pesaro e Urbino. È successo ieri pomeriggio, 4 giugno, attorno alle 16.30 quando è arrivato un violento temporale. A scoprire gli esemplari deceduti sono stati gli stessi soccorritori, tra cui una squadra dei vigili del fuoco, gli operativi del servizio strade della Provincia e i Carabinieri di Cagli. «I cavalli sono morti a causa della bomba d’acqua, dei fulmini e dello spavento che ha generato il maltempo», ha dichiarato Damiano Bartocetti della Provincia. «Di questi, un piccolo puledro è rimasto schiacciato sotto il ventre della madre, forse mentre lo stava allattando», ha aggiunto. E ha concluso: «La priorità è stata quella di mettere in sicurezza i turisti dentro al rifugio e chiudere le strade di accesso al Catria» fino ad oggi. I soccorritori in questi giorni hanno avviato una lunga operazione di ricerca per controllare che non ci fossero altri animali morti per cause simili.

