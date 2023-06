Boato a Washington, F-16 verso un aereo che sorvola la città e si schianta in Virginia – Il video

Un aereo identificato come un Cessna 560 Citation V è precipitato nel Sud ovest della Virginia dopo aver sorvolato Washington. Alcuni caccia F-16 sono partiti subito dopo l’allarme ma non l’hanno abbattuto. Sull’aereo si trovavano quattro persone. Le telecamere di sicurezza hanno registrato il boato generato nel decollo degli F-16. Muri e finestre hanno tremato per chilometri. L’amministrazione federale dell’aviazione ha fatto sapere che l’intervento dei jet è consuetudine quando qualcuno sta volando in modo non sicuro.

Il Comando di difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha fatto sapere che i caccia «hanno risposto a un velivolo Cessna 560 Citation V non rispondente sopra Washington Dc e la Virginia settentrionale». Successivamente i soccorritori hanno raggiunto il luogo dello schianto. I passeggeri erano tutti morti. Il jet era registrato alla Encore Motors of Melbourne della Florida secondo i registri della Federal Aviation Administration. John Rumpel, marito della presidente della società che gestisce l’aereo Barbara, ha detto che alcuni membri della sua famiglia tra cui sua figlia, una nipote e la tata, erano a bordo dell’aereo. Stavano tornando a casa a East Hampton, New York dopo un viaggio in North Carolina. La nipote aveva due anni.

