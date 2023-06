Palermo, mangiano una torta alla cannabis prima della scuola: in 4 in ospedale

Un gruppo di compagni di classe del liceo classico Umberto I di Palermo ha mangiato una torta alla cannabis prima di entrare a scuola in via Parlatore. L’edizione palermitana di Repubblica racconta che poco dopo alcuni di loro si sono sentiti male durante la lezione. Sono stati portati in presidenza, dove sono arrivati i sanitari del 118. Tre sono stati ricoverati al Policlinico e uno al Civico. Quest’ultimo, dell’età di 19 anni, è risultato positivo alla cannabis. Ha detto di averla assunta senza saperlo, mangiando la torta. Nel pomeriggio è stato dimesso. Il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato ha detto di essersi spaventato vedendo svenire il primo ragazzo: «Poi è toccato agli altri. Spero si riprendano del tutto prima degli esami».

