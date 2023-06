Il 52enne che a Catania, nella zona industriale del capoluogo siciliano, ha investito sua moglie ferendola e uccidendo un’amica di lei, secondo quanto riferisce Ansa era a processo per violenze sulla consorte. L’uomo ha poi chiamato in stato confusionale il 112, e ha seguito le disposizioni dell’operatore che gli ha chiesto di rimanere dove si trovava e aspettare l’arrivo della pattuglia. Quando è arrivata, il 52enne si è consegnato agli agenti. La prima telefonata ricevuta dai soccorsi è stata effettuata da un passante che ha segnalato un incidente stradale, poi la chiamata dell’uomo a bordo dell’auto ha chiarito che si trattava di un gesto volontario. La moglie Anna Longo, di 56 anni, è rimasta ferita e portata all’ospedale San Marco, dove è stata ricoverata e non è in gravi condizioni. Dopo la denuncia di violenze, la donna si sarebbe riavvicinata al marito, almeno secondo quanto riporta Ansa. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’obiettivo principale dell’uomo sarebbe stata proprio l’amica della moglie, Cettina “Cetty” De Bormida, 69 anni, che è morta sul colpo. La donna avrebbe infatti cercato di convincere l’amica a lasciare il marito. L’uomo in passato sarebbe stato anche denunciato per reati contro il patrimonio e nel 2018 era stato sottoposto all’ammonizione da parte del Questore. Quando sono arrivate le volanti della Questura, il 52enne ha confessato l’accaduto ed è stato poi condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno. È stato poi sottoposto a fermo, la Procura ipotizza i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: