«Un rivoluzionario amato da milioni di italiani», il messaggio di Mario Draghi per la morte di Berlusconi

«Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma». Sono le presidente dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce Mario Draghi, in una nota diffusa a seguito della morte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, deceduto oggi all’età di 86 anni all’Ospedale San Raffaele di Milano, a causa di complicazioni legate alla leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffriva da due anni. L’ex premier, nella nota, ha espresso «il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni» rivolgendo «le più sentite condoglianze alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia».

