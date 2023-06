Verona, morto in ospedale bimbo di 3 anni: il ricovero d’urgenza dopo la caduta in piscina

È morto in ospedale il bimbo tedesco di tre anni ricoverato in codice rosso nell’ospedale di Borgo Trento a Verona dopo essere caduto in una piscina a Lazise, nel Veronese. Già all’arrivo in ospedale le condizioni del piccolo erano apparse gravi, rendendo necessario il trasporto con l’eliambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre si trovava in una casa di proprietà della famiglia all’interno del complesso residenziale “Costa del sole”. Il bambino sarebbe caduto nella piscina privata, restando a lungo sott’acqua. Gli operatori del 118 avevano tentato di rianimare il bambino appena arrivati sul posto, per poi decidere per il ricovero d’urgenza. Sul caso indagano i carabinieri.

