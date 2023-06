La truffa social con la foto di Adolfo Urso, scatta la denuncia del ministro: post falsi su investimenti nelle aziende di Stato

È scattata la denuncia contro ignoti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo che sui social hanno cominciato a circolare post che usavano la foto del ministro Adolfo Urso per una truffa. I post pubblicizzavano infatti false proposte di investimento in azioni di società partecipate dallo Stato e sarebbe avvenuto in diverse occasioni. In una nota il Mimit ha infatti spiegato che il monitoraggio dei post che circolavano sui social è andato avanti per mesi. E nonostante le ripetute segnalazioni alla polizia postale, i post hanno continuato a circolare con la foto del ministro Urso che pubblicizzava le false proposte. Anzi nell’ultimo periodo, spiegano dal ministero, il fenomeno sarebbe diventato sempre più frequente. Lo schema usato dalla truffa ciclicamente torna a circolare sui social, con l’uso di foto di personaggi famosi associati a piani di investimento e soluzioni finanziarie che i Vip avrebbero scelto per i propri patrimoni. Negli anni scorsi erano stati coinvolti per esempio Jovanotti, Flavio Briatore e Gianluca Vacchi, come ricorda Wired, associati a post su finti investimenti finanziari legati a Bitcoin future ma che nulla avevano realmente a che vedere con la criptovaluta.

