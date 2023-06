Bolzano, nessun vertice della Provincia ai funerali di Berlusconi. Vettori (FI): «Valutare se uscire dalla maggioranza»

Ha criticato l’assenza delle istituzioni della Provincia di Bolzano ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Poi ha tuonato contro la decisione di Palazzo Widmann e del Palazzo del Consiglio provinciale, a Bolzano, di risollevare le bandiere a mezz’asta prima dello scoccare della mezzanotte. Infine, alla Lega locale e alla Svp, ha rimproverato di non aver inviato alcun rappresentante alle esequie. Carlo Vettori, commissario di Forza Italia in Alto Adige, è adirato con i colleghi del suo territorio. Il Consigliere della Provincia autonoma di Bolzano ha ventilato persino l’ipotesi di uscire la maggioranza. «Nei prossimi giorni, il direttivo di Forza Italia Alto Adige Südtirol si riunirà per decidere se e come proseguire nel sostegno di questa maggioranza provinciale. Certamente questa totale mancanza di educazione istituzionale non passerà in cavalleria». La nota di Vettori ha dei toni durissimi: «Le scuse ricevute privatamente dai colleghi sono ridicole. Se hanno trovato il tempo i capi di Stato esteri, se sono riusciti a liberare l’agenda ministri e grandi leader, non capisco come loro possano pensare di rifugiarsi dietro presunti impegni inderogabili». Sulla velocità con cui sono state tirate su le bandiere, «non mi sono meravigliato: comportamento perfettamente in linea con quanto accaduto a Milano».

