I funerali di Berlusconi, il feretro lascia Arcore, il Duomo già gremito alle 15 la funzione – La diretta

La cerimonia funebre per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi inizierà alle 15. Poco prima, attorno alle 14.30 il feretro ha lasciato Arcore, diretto al Duomo di Milano. Dalle 13.30 hanno iniziato ad entrare e a prendere posto all’interno della Cattedrale i partecipanti. Tra gli ultimi ad arrivare la premier Giorgia Meloni, attorno alle 14.40 mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella potrebbe giungere a ridosso dell’inizio della funzione. Da un lato della navata centrale si trovano i famigliari dell’ex premier, la compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi; dall’altro siederanno invece le autorità. Ha fatto il suo ingresso in Chiesa il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini e dal figlio Federico. Presenti in Duomo anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi e Paolo Gentiloni che rappresenterà la Commissione Ue. Tra i governatori di Regione, presenti all’interno della Cattedrale, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia Renato Schifani della Sicilia e Giovanno Toti, governatore della Liguria che all’ingresso ha definito la giornata «straziante». Per il mondo dello Sport, sono entrati all’interno del Duomo l’amministratore dell’Inter Giuseppe Marotta e il presidente della squadra nerazzurra Steven Zhang. In Cattedrale sono inoltre arrivati insieme anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Tra i presenti anche l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Arrigo Sacchi. Ad assistere alle esequie che inizieranno alle 15, anche la ex compagna di Berlusconi Francesca Pascale. Molto commossa e con occhiali scuri, Pascale non ha voluto rilasciare dichiarazioni: «Vi chiedo scusa non è il momento». Ci sarà anche la ex moglie Veronica Lario: accanto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Sul lato sinistro, al primo posto siederà il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l’emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese. Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.

La diretta video

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Continua a leggere su Open

Leggi anche: