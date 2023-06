Si infila a scuola per rubare ma va tutto storto: c’è una riunione con un maresciallo rappresentante dei genitori

Ha manomesso una finestra ed è riuscito a introdursi nella scuola, con l’intento di rubare. Ma in quel momento era in corso un consiglio d’istituto e il rappresentante dei genitori, maresciallo dei carabinieri, è intervenuto e lo ha bloccato prima che potesse compiere altri danni. È successo all’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Uboldo, in provincia di Varese, lo scorso 18 maggio. Il ladro non poteva scegliere momento peggiore per intrufolarsi nell’edificio. Il 32enne italiano ha scassinato una finestra ed è entrato nella scuola ma ha fatto troppo rumore, così gli insegnanti e i genitori hanno interrotto la riunione preoccupati fosse successo qualcosa. Il carabiniere, fuori servizio e papà di uno degli alunni, maresciallo presso la stazione di Uboldo, è quindi intervenuto trovandosi davanti l’estraneo. Dopo averlo sorpreso e bloccato, ha chiamato i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Saronno. Il 32enne è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria, e ora deve rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e tentato furto. Intanto la procura di Busto Arsizio ha aperto un’indagine per chiarire se l’uomo è coinvolto anche in altri episodi analoghi e se è stato aiutato da qualcuno.

