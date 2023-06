Kataleya scomparsa a Firenze, i tre testimoni e il rompicapo delle telecamere

Ieri la perquisizione di un garage che potrebbe essere stato usato per il rapimento. La pista dell’uomo «che molesta i bambini». E il mistero della via di fuga

I carabinieri ieri hanno portato due donne che vivono all’hotel Astor a testimoniare sul caso di Mia Kataleya Alvarez Chicillo, la bimba scomparsa a Firenze. In serata anche una terza persona è stata accompagnata in procura e ascoltata come persona informata sui fatti. La circostanza, insieme alla perquisizione di un garage, è l’unica novità emersa dalle indagini. Insieme alla discesa in campo dei Ros, che utilizzeranno le loro tecniche investigative per risolvere il caso. Per il quale è stato prelevato anche il Dna dei genitori, oltre a quello della bambina attraverso il sequestro di uno spazzolino. E mentre il padre Miguel Angel Romero è andato a cercarla in un campo rom, la pista privilegiata dagli inquirenti della Dda di Firenze rimane quella del sequestro di persona a scopo di estorsione. Per ora.

«Un nordafricano che molesta i bambini»

Intanto però all’opera nelle indagini c’è il reparto crimini violenti dei Ros. Il garage ispezionato è un box abbandonato e occupato, usato a volte anche per la droga. Una delle due donne ascoltate invece avrebbe parlato di «un nordafricano che molesta i bambini» che si aggirerebbe nella struttura. Ieri intanto si è persino fatto avanti un medium, che però non ha ottenuto risultati. E un detective ingaggiato dalla famiglia ha raccontato che a Katheryna, la madre di Kataleya, è arrivata una telefonata in cui si sentiva il pianto angoscioso di un bambino o una bambina. La donna si è sentita male. Mentre si parla di un mitomane. Intanto si ipotizza lo sgombero dell’ex hotel Astor. E il generale Luciano Garofalo sarà consulente della famiglia di Kata. La pm Christine Von Borries ha invece assegnato al genetista Ugo Ricci il compito di estrarre il Dna dallo spazzolino.

Il rompicapo delle telecamere

Oggi è passata esattamente una settimana dal giorno della scomparsa di Kataleya. E gli inquirenti si interrogano anche sul rompicapo delle telecamere. Nessuna di quelle attive in zona ha inquadrato la bambina fuori dall’hotel Astor. Quella puntata sull’ingresso l’ha ripresa, ma in quell’occasione la bambina è indubitabilmente rientrata nell’albergo. Poi nient’altro. Così come tutte le segnalazioni sulla bambina in città o addirittura fuori si sono rivelate false. L’ipotesi degli inquirenti è che per far uscire la bambina i rapitori abbiano usato una delle uscite secondarie rispetto al cancello di via Boccherini. Ma il dato di fatto è che dalle telecamere e dalle testimonianze raccolte non c’è una prova che Kataleya sia uscita dal palazzo.

Dove è stata rapita Kataleya?

L’incrocio di testimonianze e immagini indica il cortile sul retro come il punto del rapimento. Si tratta di uno spazio che confina con il condominio accanto. Mentre sembra scartata l’ipotesi di una fuga dall’ingresso principale. Perché per arrivarci bisogna attraversare l’albergo. Poi da qui c’è il buio. O la bimba è stata caricata in un’auto non notata dai condomini oppure la fuga è stata inizialmente a piedi. Ma o si torna in via Boccherini, dove ci sono telecamere, anche private, oppure è stato scavalcato un muro tra i cortile dietro i palazzi issando la bambina.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: