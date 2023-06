Le teorie e la disinformazione sul cosiddetto “Green Pass universale”

Si sostiene che l’Oms e l’Unione europea renderanno «perenne e globale» il Green Pass utilizzato durante la pandemia. Secondo alcuni personaggi, come ad esempio la giornalista Raffaela Regoli nota per il programma Mediaset Fuori dal Coro, ciò andrebbe contro la «durata» del certificato verde concesso ai vaccinati anti Covid-19 «fino al febbraio 2024», fornendo un assist a coloro che avanzavano accusati di complottismo. La realtà è un’altra.

Per chi ha fretta

Analisi

Il video è stato ripreso anche da canali Telegram dal sito IlParagone. Ecco uno dei post Facebook dove viene condiviso l’intervento della giornalista Regoli, pubblicato da un utente che nella foto profilo riporta il loro della setta complottista “ViVi”:

L’obiettivo dell’Oms

Nel corso della pandemia Covid-19 vennero riscontrate diverse difficoltà nella verifica bilaterale della provenienza dei documenti sanitari ai fini della prevenzione e delle cure. Lo scorso 5 giugno, la commissaria alla Salute dell’Ue Stella Kyriakides e il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus hanno firmato, nella sede dell’organizzazione a Ginevra, un accordo e una lettera d’intenti con l’obiettivo di adottare lo stesso sistema di comunicazione usato in Europa per la certificazione verde durante il periodo Covid, in modo da poter «facilitare la mobilità globale e per proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future, comprese le pandemie», rientrando nell’iniziativa PRET (Preparedness and Resilience for Emerging Threats). Come riportato dal sito dell’Oms, si tratta del primo elemento costitutivo della rete globale di certificazione della salute digitale (GDHCN) basata su una piattaforma open source, quindi di libero accesso a tutti per verificarne il funzionamento in maniera trasparente e a garanzia della tutela della Privacy.

Non si tratta di un “Green pass”

Quello a cui fa riferimento l’Oms è una sorta di libretto sanitario elettronico che permetterà la circolazione dei dati sanitari attraverso uno standard comune a livello globale. L’obiettivo del GDHCN è quello di supportare i cittadini e le istituzioni per «la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi, la verifica delle prescrizioni oltre frontiera, l’International Patient Summary, la verifica dei certificati di vaccinazione all’interno e transfrontaliero e la certificazione dei professionisti della sanità pubblica».

La “Carta gialla”

Per quanto riguarda i vaccini, esiste già da anni un documento riconosciuto a livello internazionale noto come “Carta gialla” associato alla Febbre gialla. Parliamo del “certificato internazionale di vaccinazione o profilassi“, un documento multilingue rilasciato da anni dalle autorità nazionali, inclusa quella italiana dove nel foglio illustrativo fornito dal Ministero della Salute leggiamo quanto segue:

Il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi è valido soltanto se il vaccino o la profilassi usata sono stati approvati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, nel caso della vaccinazione contro la febbre gialla, se il centro di vaccinazione è stato autorizzato dalla autorità sanitaria del Paese di appartenenza. Nel caso della Febbre gialla, a seguito dell’entrata in vigore della risoluzione n. 13 della 67a Assemblea Mondiale della Sanità (WHA 67.13), la validità del certificato dura per tutta la vita, a partire dal decimo giorno dalla data di vaccinazione; nel caso di altre vaccinazioni o profilassi la durata di validità, ovvero la data del successivo richiamo, debbono essere specificamente indicati. Questo certificato deve essere firmato personalmente dal medico addetto o da altro personale autorizzato dalla autorità sanitaria nazionale. Oltre alla firma, deve riportare il timbro ufficiale della struttura autorizzata alla somministrazione del vaccino contro la febbre gialla; in ogni caso il timbro ufficiale non può essere accettato in sostituzione della firma. Non sono accettate altre dichiarazioni in sostituzione di questo stampato. Qualsiasi correzione o cancellatura sul certificato o l’omissione completa di una parte di esso possono invalidare il suo effetto.

Questo certificato sostituisce, dal 2007, il precedente “Certificato di vaccinazione o rivaccinazione contro la febbre gialla“. C’è da dire che da decenni sono previste delle “vaccinazioni per i viaggiatori“, alcune raccomandate e altre obbligatorie nei Paesi di destinazione. Per la febbre gialla, ad esempio, l’obbligo vige in Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun e altri Paesi ancora del continente africano. Per l’anti-meningococco la vaccinazione è obbligatoria per coloro che si recano in pellegrinaggio a La Mecca.

La teoria delle pandemie “programmate”

L’intervento della giornalista Regoli alimenta la credenza della teoria delle pandemie “programmate”. Una cosa che Bill Gates, notoriamente interessato a questi temi, già paventava nel 2015. Nella storia si sono susseguite diverse pandemie, e mentre il mondo diventa sempre più veloce e interconnesso il rischio che un patogeno circoli con più facilità aumenta di conseguenza. Non c’è motivo di credere che non si possano verificare altre pandemie e gli esperti avvisano che la prossima potrebbe essere ancor più pericolosa del Covid. Il fatto che l’Oms e gli esperti ne parlino non indica che sia in programma, ma che soprattutto a seguito di quanto accaduto bisognerà essere preparati per affrontarle in maniera coordinata ed efficace.

Conclusioni

Non si parla affatto di un “Green pass universale”. Al di là del fatto che esistano da anni certificati vaccinali riconosciuti a livello globale per poter viaggiare nei Paesi a rischio, come ad esempio la “Carta gialla”, l’obiettivo dell’Oms è quello di fornire un sistema semplice e trasparente che agisca come standard per la consultazione di un libretto sanitario digitale per i cittadini, garantendo la loro Privacy. Ciò permetterà, ad esempio, che un operatore sanitario possa conoscere le informazioni sanitarie di un paziente proveniente dall’estero.

