Viterbo, frana un terrapieno dietro al ristorante: morto tra le macerie il titolare, ferito il cuoco

Un terrapieno adiacente ad un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese, è crollato questa mattina, forse a causa delle infiltrazioni d’acqua provocate dalla pioggia caduta in abbondanza nei giorni scorsi. A farne le spese sarebbero stati in particolare due uomini: il titolare e il cuoco del ristorante «Da Paolo al Miralago», affacciato sul lago di Bolsena, che si trovavano nella cantina del locale al momento del distacco e che sarebbero rimasti intrappolati. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i Vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell’ordine, nel tentativo di rimuovere i detriti e raggiungere i due uomini. Nulla da fare però tragicamente per il titolare, Paolo Morincasa, trovato morto dai soccorritori. Ad essere estratto vivo, ferito e sotto choc, è stato invece l’altro uomo, il cuoco del ristorante. Trasferito d’urgenza all’ospedale Belcolle di Viterbo, in codice rosso, ha un trauma cranico e uno toracico.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: