Torino, ancora un furto in “casa” Juve: rubati soldi e gioielli a Moise Kean. Ma la cassaforte era già vuota

A due settimane di distanza dal furto nell’appartamento di Kaio Jorge, un altro giocatore bianconero è stato vittima di un furto in casa. Questa volta i ladri hanno tentato di entrare nella villa dove abita l’attaccante bianconero Moise Kean. A lanciare l’allarme nella mattinata di oggi, lunedì 19 giugno, è stata la signora che si occupa delle faccende domestiche in casa, dato che il giocatore si trova in vacanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Barriera Casale che hanno riscontrato l’effrazione di una finestra al primo piano dell’edificio. Diversamente da quanto accaduto al collega Jorge, a cui i ladri hanno rubato anche un Suv, secondo quanto riferito dagli agenti dopo il sopralluogo nella villa di Kean i ladri sono fuggiti con un magro bottino, rubando alcuni gioielli e del denaro. Prima di andare in vacanza, secondo quanto riportato da La Stampa, Kean avrebbe infatti svuotato la cassaforte presente in casa. Forse sulla scia del consiglio del collega Jorge, che dopo il furto subito, ha raccomandato a tutti: «Se andate in vacanza non lasciate gioielli e soldi a casa».

