Pomigliano D’Arco, ammazzano di botte un senza fissa dimora. I residenti: «È Frederick, un clochard gentile»

Un uomo senza fissa dimora è stato ucciso in un pestaggio a Pomigliano D’Arco, a Napoli. Secondo i primi elementi disponibili, sarebbe stato preso a botte in strada nei pressi di un supermercato in via Principe di Piemonte, forse da due giovani. Poi ha provato a camminare per qualche metro fino ad accasciarsi dentro una corte condominiale. Qui è stato soccorso mentre era ancora in vita. Ma arrivato al Pronto Soccorso di Nola non ce l’ha fatta ed è morto. La vittima non è ancora stata identificata, ma la popolazione si sta già mobilitando perché pensano si tratti Frederick, un clochard noto perché passava le notti cercando riparo vicino a un supermercato dove di giorno chiedeva l’elemosina e aiutava i clienti a portare la spesa.

Rabbia e indignazione dei residenti

«Era sempre gentile non faceva male a nessuno e ringraziava mille volte se gli portavano qualcosa. È uno schifo. A cosa siamo arrivati?», scrive un residente su Facebook, assieme a tanti altri. Intanto, il sindaco Lello Russo e il Prefetto di Napoli hanno ricevuto una convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza. «In attesa di conferme ufficiali sulle dinamiche che hanno portato alla morte di una persona senza dimora chiediamo sin da subito una sessione straordinaria del Consiglio comunale aperto ai cittadini sul tema della sicurezza», fanno sapere. «Intanto chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi per assicurare dignitosa cura della persona morta in circostanze di estrema gravità, con l’aiuto della comunità. Si valuti il lutto cittadino come segno e monito per tutti», aggiungono.

Foto di copertina da archivio

Continua a leggere su Open

Leggi anche: