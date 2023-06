«Oggi prendono solo giocatori scuri…», gelo in diretta per la frase dell’ex ds Dal Cin a Sky sport – Il video

Non c’è pace per Sky sport alle prese con una nuova polemica, dopo le battute sessiste che sono costate la sospensione per un gran premio ai commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Protagonista dell’ultimo scivolone in diretta è stato l’ex direttore sportivo di Udinese, Inter e Venezia, Franco Dal Cin, 80 anni, che in collegamento con “Speciale calciomercato” al microfono di Gianluca Di Marzio si è lanciato nella sua personalissima analisi del periodo in corso. Un paragone partito rievocando l’acquisto del brasiliano Zico nel 1983 proprio all’Udinese: «Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ore è tutto prescritto e lo possiamo dire». Il clima si preannuncia già acceso, quando poi Dal Cin si lancia nel ricordo dei suoi trascorsi da dirigente e come funzionava il calciomercato ai suoi tempi: «Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, sul colore più scuro di solio». In studio cala il gelo, il conduttore Alessandro Bonan capisce la malaparata e prova subito a cambiare argomento mentre il collegamento con Dal Cin viene silenziato. Rapidamente la trasmissione vira su un altro discorso, il collegamento si ferma lì. Per poi tornare giusto alla fine per i saluti.

