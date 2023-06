Venezia, si sveglia con la febbre dal lunedì al venerdì. La diagnosi inaspettata: «Ha la fobia scolastica»

Ogni mattina si sveglia e ha la febbre altissima che tocca anche i 40 gradi. La diagnosi? Fobia scolastica. O almeno secondo la neuropsichiatra di Padova che segue la 13enne del Veneziano. Si tratta di una sorta di variante dell’ansia sociale che colpisce i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole. Ad aver innescato il problema sarebbe stato il bullismo subito negli anni scorsi, quando la giovane era bersaglio di scherzi e molestie per il suo aspetto fisico. La 13enne, dopo gli atti bullizzanti subiti, aveva cambiato scuola. Ma il malessere è rimasto. E così ogni mattina, nelle giornate di scuola, si sveglia con una febbre elevatissima che passa nei fine settimana e si ripresenta al lunedì quando deve fare rientro a scuola. Di recente è arrivata la diagnosi dell’Azienda sanitaria di riferimento, riportata da Il Gazzettino. «Mia figlia ha una patologia certificata e dovrebbe avere diritto a un educatore che la accompagni a scuola e la segua durante le lezioni e un insegnante di sostegno», dice la madre della giovane. L’Asl di riferimento fa sapere di aver pianificato per la studentessa un percorso di cura, ma la famiglia per il momento non ha ancora aderito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: