Elezioni in Grecia, il partito di Mitsotakis in testa tra il 42 e il 39%: «Gli exit poll confermano la nostra forza»

Il centrodestra dell’ex primo ministro Kyriakos Mitsotakis potrebbe ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni in Grecia svoltesi oggi, domenica 25 giugno. Gli exit poll diffusi dall’emittente Ert, il partito Nea Dimokratia di Mitsotakis lo danno in testa tra il 42 e il 39% (quelli precedenti tra il 40 e il 44%). «Questo risultato ci fa sentire ancora più responsabili nel soddisfare le aspettative dei cittadini che hanno dimostrato la loro fiducia nel partito e in Kyriakos Mitsotakis. I prossimi giorni non sono di festa, ma di lavoro. Non c’è tempo da perdere», dicono alcuni funzionari del partito, commentando i primi exit poll. Largamente dietro le opposizioni: il partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras, Syriza, potrebbe ottenere tra il 19,3 e il 16,3%. Terzo il Pasok di centrosinistra con il 13,2 e l’11,2% e i comunisti del Kke tra il l’8,5 e il 6,5%. In base alla proiezione del sito di Kathimerini, se i numeri degli exit poll venissero confermati, Nea Dimokratia otterrebbe 158 seggi sui 300 che compongono il Parlamento greco, mentre Syriza ne otterrebbe 45, il Pasok 29. Anche il partito di estrema destra Spartani, salito alla ribalta dopo aver ricevuto il sostegno dell’ex membro di Alba Dorata, Ilias Kasidiaris (attualmente in carcere dove sta scontando una pena di 13 anni per aver partecipato a un’organizzazione criminale, ovvero il partito neonazista ormai disciolto di Alba Dorata), potrebbe entrare in Parlamento. I primi exit poll lo danno infatti tra il 4 e il 6%, oltre la soglia di sbarramento del 3% necessaria per ottenere seggi. Nelle elezioni di maggio scorso, il partito di Mitsotakis aveva ottenuto un successo netto, ma non tale da avere nel nuovo Parlamento una maggioranza autonoma per formare un governo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: