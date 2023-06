Venaria, Sgarbi scorrazza tra i viali della Reggia su una macchinetta elettrica: «Corro come Nuvolari» – Il video

Non aveva bisogno di tornare al governo, Vittorio Sgarbi, per sentirsi a suo agio tra le residenze e i giardini del patrimonio culturale italiano. Ma nella doppia veste di critico d’arte e sottosegretario alla Cultura, ora può permettersi di scorrazzare liberamente al loro interno. L’estate italiana, fatta anche di spettacoli, festival e rassegne, è appena cominciata. E Sgarbi l’ha inaugurata alla Venaria Reale, l’ex residenza di campagna di casa Savoia tornata ad antico splendore ormai da molti anni e che oltre a mostre temporanee e permanenti ospita spesso eventi e serate di gala. Sgarbi, che la rinascita della Reggia alle porte di Torino la seguì già nel corso della sua prima esperienza da sottosegretario, tra il 2001 e il 2002, a Venaria si sente a casa. E lo ha dimostrato pochi giorni fa, facendosi riprendere tra i viali dei suoi magnifici Giardini a bordo di una curiosa macchinetta elettrica. Soundtrack per l’occasione, da combinare alle immagini per i suoi (quasi) 80mila follower su TikTok, l’omaggio canoro di Lucio Dalla a Tazio Nuvolari, il leggendario pilota italiano della prima metà del ‘900. «Quando corre Nuvolari mette paura, perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia si sciolgono come poltiglia, tutta la polvere è spazzata via!». Il sottosegretario, per la verità, girovaga sul mezzo fuori dalla Reggia senza troppa convinzione. E s’intrattiene al contempo, cellulare alla mano, in una telefonata di lavoro. Sicuri che Nuvolari avrebbe apprezzato?

