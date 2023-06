Il regalo di Russell Crowe agli alluvionati dell’Emilia-Romagna dal palco di Bologna: «Tutto il ricavato di questo concerto è per voi» – Il video

Pienone ieri a Bologna al Teatro comunale Nouveau per Russell Crowe, che si è esibito in versione di cantante con la sua rock band Indoor Garden Party. I biglietti erano piuttosto cari – da 86 a 124 euro – ma l’incasso, come annunciato dall’attore neozelandese già qualche settimana fa, sarà interamente devoluto agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. «Buonasera Bologna, è un vero piacere essere qui oggi. Tutto quello che comprerete qui oggi verrà devoluto all’Emilia-Romagna», ha confermato ieri Crowe dal palco. Una lezione di stile data dal «Gladiatore» a chi prima di lui – Bruce Springsteen – ha tenuto un concerto nelle zone alluvionate pochi giorni dopo il nubifragio e non ha nemmeno trovato il tempo per una dedica alla gente del posto. Tra i tanti che hanno fatto la fila per vedere il concerto di Russell Crowe c’era anche Alessandro Del Piero, presente in prima fila. Non è la prima volta che l’attore neozelandese conquista l’affetto dei fan italiani. Il protagonista de Il Gladiatore è anche il testimonial della candidatura di Roma per Expo 2030. «Una delle cose che mi piace tantissimo dell’Italia è che quando sono qui mi sento lo zio di tutti – ha confessato di recente a Il Resto del Carlino -. Le persone mi salutano, mi riconoscono. Ma il rapporto con l’Italia non riguarda solo la fama, c’è qualcosa di più. Qui c’è rispetto e riconoscimento per le capacità artistiche. Ci tornerò in vacanza con i miei bambini e visiteremo l’Italia in lungo e in largo, amo questa terra».

