Il governo accetta un odg del Pd contro Visibilia e Santanché. Ora dovrà perseguire chi ha preso la Cig Covid senza averne il diritto

Il governo attraverso la vice ministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, ha accolto un ordine del giorno del Pd a firma Chiara Gribaudo e Arturo Scotto in cui si chiede di sanzionare gli operatori che avessero utilizzato in modo fraudolento la cassa integrazione Covid, citando ad esempio il caso di Visibilia Editore, emerso dall’inchiesta della trasmissione Report e agli atti di una indagine della magistratura di Milano. L’ordine del giorno è stato fra i pochi accolti integralmente dal governo e se ne sono sorpresi gli stessi presentatori, che pensavano di averlo scritto in modo provocatorio per farselo bocciare.

Dopo il sì del governo ha chiesto e ottenuto di votarlo (è stato approvato a maggioranza) lo stesso Scotto che è intervenuto gongolando prima del voto: «Voglio ringraziare il Governo», ha detto l’esponente Pd, «perché ha dato l’ok a questo ordine del giorno. Chiedo l’approvazione di questo ordine del giorno perché da un’inchiesta di Report sono emersi alcuni fatti, che dovrebbero essere confermati, relativi all’azienda Visibilia Editore, controllata per il 48,8 per cento dalla Ministra Santanché, vicende confermate anche da diverse inchieste della Consob, così come è scritto e citato nell’ordine del giorno. Da questa inchiesta, come lei ben sa, signor Presidente, e come sa benissimo la Vice Ministra, ci sarebbero prove concrete che la cassa integrazione straordinaria da Covid è stata usata impropriamente dalla proprietà, con lavoratori in cassa integrazione a zero ore che, però, sono stati al lavoro. Dunque, ci troveremmo di fronte a una frode. Nell’ordine del giorno noi chiediamo di aumentare i controlli, di sanzionare e recuperare quelle risorse e, ovviamente, di intervenire su chi ha commesso questi illeciti. Dunque, se è chiaro a tutti cosa stiamo votando in questo momento, il giorno dopo che quelle accuse dovessero corrispondere a verità la Ministra Santanché dovrebbe dimettersi. Dunque, io ringrazio il Governo per aver annunciato che la Ministra Santanché si dimetterà…».

Lo stesso ministro del Turismo parlando con i giornalisti al Senato non ha fatto una piega dopo quel voto che la citava in prima persona: «Hanno fatto bene», ha sostenuto la Santanché, «sono d’accordo. Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Quando verrò qui mercoledì non avrò problemi». Sul caso dell’ordine del giorno che riguarda anche Visibilia, fonti del governo confermano massima fiducia dell’esecutivo nei confronti della ministra Santanché. Le stesse fonti spiegano che il parere favorevole all’odg sul decreto Lavoro era stato espresso dal governo come impegno ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull’uso inappropriato della cassa straordinaria Covid. Le fonti dell’esecutivo poi spiegano che le premesse dell’ordine del giorno erano «chiaramente strumentali», perché «riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull’operato del ministro del Turismo Santanché, nei confronti del quale il governo conferma massima fiducia».

