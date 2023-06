Usa, Travis Scott prosciolto dalle accuse: il rapper era a processo per i 10 morti nel suo concerto in Texas del 2021

Il gran giurì in Texas ha deciso: Travis Scott non sarà incriminato per nessun capo d’accusa. Il rapper americano, uno degli artisti più popolari negli Stati Uniti, è coinvolto in diverse cause giudiziarie per ciò che è successo a un suo concerto del 5 novembre 2021 a Houston, in Texas, in cui 10 persone sono morte in seguito a un’enorme ressa tra il pubblico. Kent Schaffer, avvocato di Travis Scott, ha detto che la decisione è «un grande sollievo» per il rapper, che ancora si trova ad affrontare diverse cause civili da parte delle famiglie delle vittime e di altri suoi fan presenti al concerto. Le indagini delle autorità statunitensi hanno accertato complessivamente dieci vittime, morte per «asfissia da compressione» durante l’esibizione di Travis Scott. Sia i funzionari federali sia la polizia di Houston avevano messo sotto indagine il rapper e Live Nation – promotore del festival – per verificare se avessero implementato le adeguate misure di sicurezza, ma la decisione presa oggi dal tribunale di Houston ha messo la parola fine – almeno per ora – alla principale indagine a carico dell’artista americano.

In seguito al concerto, il rapper è stato travolto da forti polemiche. Alcuni video lo immortalano infatti mentre continua a cantare sul palco anche mentre tra la folla c’è chi si passa i corpi senza vita di alcuni fan. Accuse a cui il rapper ha sempre risposto dicendo di non essersi reso conto di ciò che stava accadendo se non alla fine della sua esibizione. Negli ultimi anni, i concerti di Travis Scott sono diventati celebri proprio per i frequenti scontri ed episodi di violenza. Un fenomeno raccontato anche da Netflix nel documentario Look mom, I can fly. Oggi, 30 giugno, il rapper americano si trova a Milano, dove questa sera si esibirà nel suo primo concerto in Italia.

Credits foto: EPA/Nina Prommer

Continua a leggere su Open

Leggi anche: