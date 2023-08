Concerto di Travis Scott a Roma, 60 intossicati con lo spray al peperoncino. Grave un 14enne caduto da 4 metri – Il video

Doveva essere una festa per celebrare la prima mondiale dopo l’uscita dell’album “Utopia“, e invece al Circo Massimo di Roma, nel corso del concerto di Travis Scott di ieri, 7 agosto, si è scatenato il caos. Circa 60 spettatori sono rimasti intossicati e hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola, dopo che una persona presente tra il pubblico ha spruzzato sulla folla dello spray al peperoncino. Le persone coinvolte hanno iniziato ad allontanarsi in blocco, scavalcando i divisori e rischiando di inciampare l’uno sull’altro. Fortunatamente però sono stati tutti soccorsi e medicati dagli operatori del 118, e nessuno ha riportato lesioni o danni gravi per la salute. L’autore del gesto non è stato ancora identificato, dopo aver fatto perdere le proprie tracce tra la folla presente al concerto. Gli agenti di polizia del commissariato Trevi e Celio stanno conducendo un’indagine per riuscire a individuarlo e a risalire alla sua identità.

Un ferito grave

Sono invece gravi le condizioni del giovane 14enne che ha tentato di eludere la sorveglianza e, per assistere al concerto, si è arrampicato sulla terrazza del Palatino all’interno del Parco archeologico ed è caduto da un’altezza di circa 4 metri in una buca. Per soccorrere il giovane si è reso necessario non solo l’intervento del 118, ma anche dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal fosso. Una volta riportato in superficie, il 14enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. In questo caso sono intervenuti i i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che, dopo aver identificato il giovane, hanno contattato i genitori del giovane. Il 14enne rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

