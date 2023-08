Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo fa salire il panico terremoto a Roma?

«Qualcuno ha sentito il terremoto?», «L’ho sentito, zona Parco Scott (Ardeatino ndr)». In questi minuti diverse persone, sui social, segnalano scosse percepite nella Capitale. Principalmente in zona centro, centro Sud. Il sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia però non rileva nulla. La terra è più che stabile in quel di Roma. Sui social molti stanno ipotizzando che le vibrazioni possano esser provocate dal concerto di Travis Scott, in corso in queste ore al Circo Massimo.

Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?

— Caterina Balivo (@caterinabalivo) August 7, 2023

Scusate ma qualcuno di Roma ha sentito il terremoto? oppure sto impazzendo? Oppure ancora è Trevis Scott che si sente pure 10 km lontano dal circo massimo??? — Fede (@federicazucchi) August 7, 2023

Travis Scot fa tremare Roma. Al celio il boom fa scoppiare la fobia #terremoto a Roma. La sala sismica Ingv conferma. Nessuno sisma. È il concerto al circo massimo. L’effetto è quello di un M3 in zona epicentrale. https://t.co/7yocmW0iIJ — Alberto Berlini (@berlinialberto) August 7, 2023

Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia. — Chiara Francini (@chiarafrancini) August 7, 2023

Possibile che un concerto possa provocare delle vibrazioni percepite come delle scosse sismiche? In queste ore il rapper texano sta facendo ballare almeno 60mila persone al Circo Massimo, per una data che è sold-out. Jacques Bermon Webster II, nome d’arte Travis Scott, è un artista da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty. Si sta esibendo con gli ultimi brani tratti dal suo quarto disco, Utopia, uscito il 28 luglio e già entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi. L’artista, nominato 8 volte ai Grammy Awards, è salito sul palco romano cominciando con i suoi cavalli di battaglia dal 2015 (anno di Rodeo). Alla terza canzone però è arrivata la sorpresa: Kanye West è salito sul palco a cantare con lui Can tell me nothing.

