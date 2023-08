Sorpresa per i fan di Travis Scott: il rapper annuncia un concerto al Circo Massimo di Roma per il 7 agosto

Travis Scott ha annunciato a sorpresa un concerto al Circo Massimo di Roma per il prossimo 7 agosto. Una notizia che è arrivata senza alcun preavviso, dopo la cancellazione degli show del tour “Utopia“, la cui prima mondiale era programmata sotto le Piramidi di Giza in Egitto, ma i live sono stati annullati a causa delle proteste. Travis Scott è stato infatti accusato di essere coinvolto in «faccende anti egiziane afrocentriche» e di «satanismo», a causa di una teoria cospirazionista nata a seguito della morte di 8 persone durante il suo live del 2021 all’AstroWorld Festival di Houston. Dopo essere finito a processo, il rapper è stato prosciolto da ogni accusa. Quella di Roma è la seconda data italiana per il rapper, dopo lo show di Milano dello scorso 30 giugno. Quella del Circo Massimo è una scelta solo in apparenza casuale, ma che in realtà si pone perfettamente in linea anche con Circus Maximus, brano contenuto nel suo ultimo album “Utopia” e che dà anche il nome al film sceneggiato dal rapper. L’album Utopia, che ha ricevuto 5 nomination ai Grammy Awards, ha battuto ogni record di streaming, collezionato in sole 24 ore circa 128,5 milioni di riproduzioni solo su Spotify, diventando l’album rap più ascoltato del 2023. I biglietti per il concerto del Circo Massimo sono in prevendita da oggi, 2 agosto, per i clienti iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita generale aprirà invece domani, giovedì 3 agosto, dalle ore 10.

Credits foto: EPA/Nina Prommer

Leggi anche: