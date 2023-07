Muore a 45 anni dopo un intervento dal dentista: disposta l’autopsia

Luigi Floretta, 45enne originario di Bolzano, è morto ieri, venerdì 30 giugno, in seguito a complicazioni dovute a una operazione dentistica per l’impianto di una protesi. Al termine dell’intervento, avvenuto in una clinica privata di Brescia, l’uomo, dipendente della Rai Trentino-Alto Adige, avrebbe perso i sensi. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e disposta l’autopsia, mentre i Nas hanno già sequestrato la cartella clinica. L’uomo, secondo quanto riferito dalla moglie, aveva scelto quella clinica perché praticava la sedazione invece dell’anestesia. Gli inquirenti dovranno accertare dunque eventuali errori medici: Floretta potrebbe essere risultato allergico a qualche farmaco usato appunto per la sedazione o al materiale utilizzato per l’impianto.

