Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ritrova persone scomparse mentre si trova al mare. Salvo il giovane ricercato sul litorale di Roma

«Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori». Ad annunciarlo sui social è la trasmissione Rai Chi l’ha visto. L’account Twitter del programma riporta il tweet di una persona che si trovava sul posto mentre Sciarelli è riuscita a riconoscere e fermare il 15enne, scomparso tre ore prima sulla spiaggia libera di Maccarese.

Giornata piena di emozioni!

Ho assistito al ritrovamento di un ragazzo di 15 anni. Per sua fortuna a Maccarese, al mare, c’era Federica Sciarelli che lo ha fermato, riportandolo dai suoi cari, mentre tutti lo cercavano,l da ore, anche con gli elicotteri #chilhavisto #top pic.twitter.com/zrFTKgSlBh

— Angela Corica (@Angela_Corica) July 2, 2023

Per le ricerche del giovane si sono attivate fin da subito Guardia costiera, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e volontari. I Vigili del fuoco hanno aiutato con un elicottero già in area. Allertato anche un battello con sommozzatori da Riva di Traiano. Il giovane, in buone condizioni, è stato trovato davanti alla spiaggia del Bambino Gesù di Palidoro. Fondamentale anche la collaborazione degli addetti del salvataggio ai quali è stata diramata via WhatsApp la foto del ragazzo, rilanciata con degli appelli anche sui social.

