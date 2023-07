È salva la speleologa Ottavia Piana bloccata nella grotta da domenica: come l’hanno soccorsa a 150 metri di profondità – Il video

È stata salvata dai tecnici del Soccorso Alpino la speleologa Ottavia Piana, rimasta bloccata dal pomeriggio di domenica scorsa in una grotta a Fonteno in provincia di Bergamo, a 150 metri di profondità. La 31enne, malgrado il trauma, risulta essere cosciente e complessivamente in discrete condizioni si salute. La speleologa è stata subito trasportata in ospedale in elicottero per effettuare i dovuti accertamenti per una frattura a una gamba. Ottavia Piana si era infortunata nel pomeriggio di domenica ed è stata raggiunta dai tecnici i del Soccorso alpino. Il punto dove è rimasta bloccata si trova a circa due ore e mezza dall’ingresso della grotta. La grotta in cui la ricercatrice è rimasta bloccata, fa parte di un un reticolo di origine carsica, ossia una sorta di un labirinto costituito da diverse grotte, il cui tracciato è ancora da mappare. Nel sottosuolo sono presenti riserve idriche utilizzabili a terra. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dalle piogge, che hanno ostacolato il lavoro dei soccorritori. Malgrado ciò, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

In aggiornamento

Continua a leggere su Open

Leggi anche: