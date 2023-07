Mette online i video shock dell’incidente con una ventenne in fin di vita, l’orrore su YouTube: la procura valuta reato

«Volete un mano?», il tutto però con il cellulare puntato verso dei ragazzi che, sotto choc, chiamano i soccorsi. Stanno facendo discutere a Norcia e in Valnerina alcuni video pubblicati su YouTube che riprendono i momenti successivi a un incidente stradale avvenuto il 4 luglio lungo la superstrada Ascoli-Mare, nel territorio di Monteprandone, nel quale sono rimasti feriti cinque ragazzi originari della Valnerina umbra, tra cui una ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Nelle immagini si vede l’auto colpita e i giovani che ricevono i primi soccorsi ma anche dettagli macabri della situazione. Gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto con il supporto dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e del personale del 118 stanno cercando di ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti era emerso che un mezzo pesante avrebbe tamponato l’auto, con a bordo i cinque ragazzi.

Aperta un’inchiesta dalla procura di Ascoli Piceno

La Procura di Ascoli Piceno sta valutando se ci sono estremi di reato nella diffusione sui social del video. Nel sinistro sono rimasti feriti quattro giovani provenienti dall’Umbria, tra cui una ragazza che a causa delle gravi condizioni è stata immediatamente trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell’Ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul luogo una persona in scooter ha ripreso nell’immediatezza i ragazzi feriti e impauriti e anche la ragazza rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto su cui viaggiava con gli amici, distrutta dalla collisione. Tra le clip caricate sul canale, clip che Open ha potuto visionare, ce n’è una in particolare, di 5 minuti e 39 in cui l’uomo va proprio davanti al mezzo, ridotto in lamiere e inquadra il finestrino dove la giovane è ferma, forse incosciente, con gli occhi chiusi e del sangue in testa. Si vede la ragazza e il suo volto per diversi secondi. In sottofondo si sentono le grida degli amici che dicono alla ragazza, chiamandola per nome, di non mollare. Qualche minuto dopo si vede l’uomo stesso, presubilmente, che tiene per mano la ragazza, rimasta ancora immobile nei sedili di dietro. La situazione, data l’ingerenza di chi filma e le grida, fa pensare che i ragazzi siano ancora in attesa dei soccorsi.

YouTube | Uno dei frame del video che fa più discutere, il passante cerca di aprire una delle due porte di dietro dove si trova la ragazza ferita in modo più grave

«Ma com’è possibile pubblicare un simile video? Il rispetto della sofferenza degli altri non esiste più?», chiede un utente. E ancora: «Non capisco la necessità di postare online una situazione gravissima. Nella fattispecie, mettere online le immagini di una ragazza in fin di vita, solo per avere qualche like dalla rete.

Non ha pensato minimamente ai genitori della ragazza che vedranno queste immagini?». «Dovresti vergognarti, non hai rispetto nei confronti della ragazza che hai ripreso mentre era in quelle condizioni. Elimina immediatamente questi video, chiede un altro utente». Il video è ancora presente sulla nota piattaforma YouTube.

