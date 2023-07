Milano, incendio alla Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento: sei morti e 81 feriti

Un incendio si è sviluppato nella Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano. Si tratta di una struttura residenziale che accoglie anziani non autosufficienti ma che non necessitano di prestazioni ospedaliere. Il bilancio al momento è di sei persone morte: cinque donne e un uomo. I feriti sarebbero 81. Sono state portate agli ospedali Niguarda e San Raffaele. L’intervento dei Vigili del fuoco è in corso. Sul luogo del rogo sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali. Secondo i Vigili del fuoco altri tre anziani sono in gravi condizioni in ospedale mentre 40 sono stati soccorsi con sintomi di un’intossicazione ma non grave. La struttura è in parte inagibile. La strada è chiusa al traffico.

Una parte degli ospiti è stata portata in un’altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell’incendio. Due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme. Altre quattro per l’intossicazione dal fumo. Che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso il secondo. La Casa per coniugi è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. È dedicata ad accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. Ci sono 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. La struttura, che si trova nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto. Come casa di riposo è stata adibita nel 1955.

